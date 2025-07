Ranucci Russo e Germanà Legalità e lotta alla mafia la carica dei mille a Villa Vitali

Un pubblico entusiasta e consapevole ha riempito Villa Vitali, testimonianza di un interesse crescente per temi cruciali come legalità e lotta alla mafia. Tra dialoghi appassionati e testimonianze incisive, l’incontro ha messo in luce il coraggio di chi si batte ogni giorno per un’Italia più giusta. La carica dei mille si è dimostrata un segno forte di speranza e determinazione. La passione di questa comunità ci ispira a continuare a credere nella forza della legalità.

Un pubblico importante, attento e partecipe, è quello che ha riempito Villa Vitali, almeno mille persone sono passate di qui per ascoltare l’incontro tra la giornalista Sandra Amurri, a colloquio con Sigfrido Ranucci, voce libera di Report, il magistrato Massimo Russo, allievo di Borsellino, e il questore Rino Germanà, per tutta la sua carriera in prima linea contro la mafia. Tanta gente che ha avuto voglia di sapere, di capire, di interrogarsi, in prima fila anche Matteo Ricci e tanti volti noti del territorio, ad aprire l’incontro i giovanissimi Giulia e Tommaso che hanno letto due articoli della Costituzione, a ribadire la necessità assoluta di tutelare la libertà di stampa e la libertà di opinione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ranucci, Russo e Germanà. Legalità e lotta alla mafia, la carica dei mille a Villa Vitali

