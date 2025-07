Napoli non solo Lang | Manna vuole altri tre colpi | Spunta il nome a sorpresa | Fofana del Lione

Napoli non si ferma mai: oltre a Lang, il ds Giovanni Manna ha in serbo altri tre colpi di scena, tra cui spunta a sorpresa il nome di fofana dal Lione. A soli quindici giorni dall'inizio del ritiro di Dimaro, il club lavora incessantemente per regalare ad Antonio Conte una rosa competitiva e completa. La strategia è chiara: rinforzare ogni reparto con obiettivi di alto livello, mantenendo alta la suspense e l’ambizione.

A soli quindici giorni dall'inizio del ritiro di Dimaro, il Napoli di Giovanni Manna lavora senza sosta per consegnare ad Antonio Conte una squadra già definita nei suoi uomini chiave. Con il primo grande colpo, quello per Noa Lang, ormai in dirittura d'arrivo (si attende solo l'annuncio), il Direttore Sportivo ha aperto una fitta rete di trattative su più fronti, dimostrando una strategia tentacolare che mira a rinforzare ogni reparto con alternative di altissimo livello. Dall'attacco alla difesa, passando per le fasce, ecco la mappa completa del mercato azzurro. Malick Fofana, talentuoso esterno belga di soli 20 anni Attacco: definito Lang, assalto a un'altra ala. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Napoli, non solo Lang: Manna vuole altri tre colpi | Spunta il nome a sorpresa: Fofana del Lione

In questa notizia si parla di: napoli - lang - manna - vuole

Il Psv potrebbe cedere Noa Lang al Napoli per 20 milioni - Il Napoli si prepara a un colpo da maestro: Noa Lang, talento olandese del PSV, potrebbe approdare in azzurro per 20 milioni.

#Napoli, un tris più #Lang: #Manna si informa per #Fofana del #Lione Vai su X

"All’apertura del calciomercato a Rimini doveva essere presente Giovanni Manna premiato come miglior ds della stagione 24/25, ma il ds del Napoli disdetto last minute per sopraggiunti impegni. Azzurri al lavoro per chiudere Lang e in pressing su Lucca, Ndo Vai su Facebook

Lang, pronte visite e firma. Manna insiste per Ndoye; Napoli, un tris più Lang: Manna si informa per Fofana del Lione; Tuttosport - Lang pronto a sbarcare a Napoli, spunta l'indizio di Manna.

Calciomercato Napoli, tutto su Beukema: e per Lang si chiude - Poi risolvere la questione attaccante con le carte su due tavoli: quello di Lorenzo Lucca e dell’Udinese, quello di Darwin Nunez ... Come scrive ilmattino.it

Sky: Napoli e Bologna contatti serratissimi. Manna vuole chiudere. - Così Di Marzio Nuovi contatti tra Napoli e Bologna per Beukema: gli azzurri sperano di chiudere Il Napoli conta di chiudere per l’arr ... Scrive 100x100napoli.it