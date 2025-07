Sinner-Vukic oggi a Wimbledon | orario precedenti e dove vederla

Il tennis è pronto a regalarci un’altra emozionante sfida a Wimbledon! Oggi, giovedì 3 luglio, Jannik Sinner si prepara ad affrontare l’australiano Aleksandar Vukic nel secondo turno del prestigioso torneo. Con precedenti e un’atmosfera infuocata, gli appassionati si chiedono: a che ora inizia? Dove poter seguire questo confronto imperdibile in tv e streaming? Scopriamolo insieme, perché il match promette spettacolo!

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2025 dopo il successo contro Luca Nardi. Oggi, giovedì 3 luglio, l'azzurro affronta nel secondo turno del torneo l'australiano Aleksandar Vukic, numero 93 della classifica Atp, reduce dal successo contro Tseng.

