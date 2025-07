Come è cambiato il volontariato? Questionario per capire meglio

Il volontariato sta evolvendo rapidamente, e capire come si trasforma è fondamentale per migliorare le iniziative sociali. Dopo aver mappato le associazioni, è arrivato il momento di un’analisi approfondita che sveli i motivi e le modalità di impegno. Un questionario innovativo ci aiuta a capire meglio le esigenze e le aspettative dei volontari, offrendo strumenti concreti alle organizzazioni per attrarre e coinvolgere sempre più persone. Il futuro del volontariato dipende anche da questa comprensione.

LO STUDIO. Dopo la mappatura delle associazioni, si procede ora con un'analisi ai raggi X dei vari tipi di impegno sociale, per aiutare le organizzazioni ad essere più attrattive.

