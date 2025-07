Ostacoli al centro sportivo di via Navonella | Variante serve la valutazione ambientale

Il progetto del centro sportivo di Navonella si scontra con ostacoli ambientali e tecnici sempre più rilevanti. La variante al piano regolatore, infatti, richiede una valutazione ambientale strategica (VAS) per poter proseguire, viste le numerose criticità sollevate da enti e cittadini. La questione si fa complessa: il rispetto dell’ambiente e il coinvolgimento della comunità sono now più che mai al centro del dibattito. Una decisione che potrebbe cambiare il destino del progetto e della zona.

Sarzana, 3 luglio 2025 – Troppe criticità, la variante al piano regolatore generale per consentire la realizzazione del centro sportivo di Navonella va assoggettata a Vas, la valutazione ambientale strategica. Dopo le critiche espresse dal difensore civico, al quale si erano rivolti associazioni e residenti della zona, anche il Servizio pianificazione territoriale della Regione solleva dubbi di natura tecnica sull’impatto che l’insediamento avrebbe sull’ambiente. Ne ha preso atto il direttore generale del settore, firmando il decreto che impone di sottoporre la variante alla procedura di Vas. Era stato il Comune di Sarzana, come da legge, a chiedere alla Regione, il 12 febbraio scorso, se fosse o no necessaria la Vas, trasmettendo la documentazione e le delibere con cui la maggioranza di centrodestra del consiglio comunale aveva prima adottato la variante, il 22 febbraio 2024, e poi approvato le controdeduzioni alle osservazioni, il 20 dicembre 2024, esprimendosi a favore del via libera, come proposto dalla giunta. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ostacoli al centro sportivo di via Navonella: “Variante, serve la valutazione ambientale”

