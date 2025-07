Oggi 3 luglio è San Tommaso | l’apostolo che volle toccare con mano per credere

Oggi, 3 luglio, celebriamo San Tommaso, l'apostolo noto per la sua ferma volontà di credere solo dopo aver toccato con mano. La sua storia ci invita a riflettere sul valore della fede e della verifica personale. Un esempio di umanità e desiderio di verità che risuona ancora oggi. Scopriamo insieme come questa figura, tra dubbi e incontro, continui a ispirarci nel nostro cammino di fede e conoscenza...

Si ricorda san Tommaso apostolo, noto per la sua incredulità, manifestata nell’episodio in cui dopo la Resurrezione volle toccare il costato del Signore per credere che fosse davvero lui. Oggi, 3 luglio, è la memoria liturgica di san Tommaso apostolo, colui che volle mettere il dito nel costato del Signore Risorto per accertarsi che fosse. L'articolo proviene da La Luce di Maria. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it © Lalucedimaria.it - Oggi 3 luglio è San Tommaso: l’apostolo che volle toccare con mano per credere

San Tommaso Apostolo: il Santo celebrato il 3 luglio - Il 3 luglio celebriamo San Tommaso Apostolo, uno dei dodici discepoli di Gesù, noto per il suo scetticismo iniziale e la richiesta di prove.

Monaci del monastero di S.Vincenzo Martire - Commento al Vangelo del 3 Luglio 2025 -; Quel legame storico tra San Tommaso e Giovinazzo - FOTO; Il San Tommaso più celebre nel mondo dell’arte: quello di Caravaggio.

San Tommaso Apostolo: il Santo celebrato il 3 luglio - San Tommaso è celebrato in tutto il mondo, ma in particolare in India, dove è venerato come il fondatore del cristianesimo indiano. msn.com scrive

San Tommaso, 3 luglio 2025/ Oggi si ricorda l’Apostolo incredulo, ma uno dei più legati a Gesù - Il 3 luglio è il giorno dell'Apostolo San Tommaso, il cui "se non vedo non credo" è diventato celebre anche tra i laici. Secondo ilsussidiario.net