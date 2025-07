Discarica cittadini e aziende pagano per i ritardi

Mentre le province di Macerata e Ancona trovano un accordo per trasferire i rifiuti, cittadini e aziende continuano a pagare il conto dei ritardi e delle scelte sbagliate. Il comitato Corridonia Green No Discarica si mobilita, evidenziando come, nonostante la riduzione dei costi per l’Ata 3, la Tari non solo non scenderà , ma continuerà ad aumentare, aggravando la situazione e alimentando le proteste locali. La battaglia per un sistema più giusto e sostenibile è ancora tutta da combattere.

Tiene alta la guardia il comitato Corridonia green No Discarica, dopo il recente accordo siglato tra le province di Macerata e Ancona tramite il quale una parte dei rifiuti del maceratese sarà periodicamente trasferito nella discarica di Corinaldo, quindi non più a Tavullia. Ciò comporterà una riduzione dei costi per l’Ata 3. "La Tari non diminuirà affatto – tuona il presidente del comitato Andrea Germondari (nella foto) – rimarrà l’aumento fissato per il 2025 del +8,4%, oltre a quello del +8,9% del 2024. La presidenza dell’Ata 3, targata Sandro Parcaroli, sta riuscendo nel difficile obiettivo di eguagliare Antonio Pettinari, il precedente vertice: prendere tempo e non decidere niente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Discarica, cittadini e aziende pagano per i ritardi"

