Microsoft licenzia 9.000 dipendenti

Microsoft avvia il più grande piano di licenziamenti dal 2023, con 9.000 dipendenti colpiti, pari al 4% della sua forza lavoro globale. Un'operazione che segna una svolta strategica per migliorare efficienza e agilità decisionale, coinvolgendo settori chiave come vendite, marketing e gaming. Secondo fonti autorevoli, questa mossa riflette le sfide e le opportunità di un mercato in rapido cambiamento, lasciando molte domande sul futuro dell’azienda e del settore tecnologico.

Microsoft ha avviato il più massiccio giro di licenziamenti dalla crisi occupazionale del 2023, con circa 9.000 dipendenti colpiti, pari al 4% della sua forza lavoro globale. Il taglio è stato annunciato all'inizio del nuovo anno fiscale e si inserisce in un più ampio piano strategico volto a snellire la struttura organizzativa per incrementare l'efficienza e l'agilità decisionale. Colpiti vendite, marketing e gaming. Secondo fonti autorevoli come Bloomberg, i licenziamenti coinvolgono principalmente le aree vendite, marketing e gaming, tre settori chiave ma anche ad alta rotazione all'interno dell'ecosistema Microsoft.

