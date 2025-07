Giorgia Faraone | jazz elettronica e cantautorato al Premio Bindi 2025

passione per l’innovazione e il suo impegno nel fondere jazz, elettronica e cantautorato. Con il Premio Bindi 2025, Giorgia Faraone si afferma come una delle protagoniste emergenti della musica italiana, pronta a conquistare il pubblico e la critica con la sua originalità e sensibilità artistica. La sua storia e il suo talento promettono di lasciare un segno indelebile nel panorama musicale italiano.

Giorgia Faraone è tra i finalisti del Premio Bindi 2025, uno dei riconoscimenti più prestigiosi per la canzone d’autore italiana. Artista dalla formazione raffinata, con alle spalle studi al Conservatorio e una carriera che spazia dal jazz all’elettronica, Faraone rappresenta una delle voci più originali della nuova scena cantautorale italiana. Nel corso dell’intervista per Unplugged Playlist, Giorgia ha raccontato la sua evoluzione musicale, la capacità di far convivere generi diversi e il significato profondo della sua partecipazione al Premio Bindi. “Per me è un onore. Non me l’aspettavo. Il jazz, il cantautorato e la sperimentazione convivono nella mia musica in modo naturale”, ha dichiarato l’artista, che nello show live unisce loop station, sintetizzatori e voce in una performance unica e personale. 🔗 Leggi su Dailyshowmagazine.com