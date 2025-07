Siae niente nuovo socio | 800 posti in bilico

un intervento immediato per garantire il futuro di oltre 800 posti di lavoro, perché il rischio di perdere tutto è ormai reale e non possiamo più aspettare. La crisi di Siae Microelettronica e delle sue controllate richiede azioni concrete e tempestive, prima che sia troppo tardi. Solo con un impegno deciso si potrà scongiurare il peggio e salvare un patrimonio importante per l’industria italiana.

"Bisogna fare presto, perché la situazione continua a peggiorare e non c’è più tempo da perdere". È un grido d’allarme quello che lanciano i quasi 800 dipendenti di Siae Microelettronica e delle controllate SM Optics e SM Tecno. Martedì sera è stata approvata trasversalmente dal Consiglio regionale una mozione urgente per la richiesta di salvaguardia del gruppo di via Buonarroti e dei livelli occupazionali. "Un segnale importante. Ora chiediamo a Regione e Mimit che si adoperino per una soluzione di garanzia della continuità aziendale", spiegano i promotori dell’iniziativa Michela Palestra e Luca Paladini (Patto Civico). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Siae, niente nuovo socio: 800 posti in bilico

