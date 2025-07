Indonesia affonda traghetto | 4 morti 38 i dispersi

Tragedia in Indonesia: un traghetto affonda nelle acque agitate di Bali, provocando quattro vittime e 38 dispersi tra i passeggeri. Con 65 persone a bordo e solo 23 sopravvissuti, l'incidente sottolinea la pericolosità delle condizioni meteorologiche e l’urgenza di migliorare le misure di sicurezza. La comunità locale e le autorità sono in allerta, mentre si cercano ancora i dispersi. Un episodio che ci ricorda quanto possa essere fragile la vita in mare.

(Adnkronos) – Un traghetto è affondato a causa del maltempo vicino all'isola di Bali, in Indonesia, causando la morte di 4 persone, mentre 38 risultano disperse. Lo ha annunciato il Centro di ricerca e di soccorso dell'Indonesia, come riporta l'emittente MetroTv. A bordo del traghetto viaggiavano 65 persone, 23 sono sopravvissute. —[email protected] (Web Info) Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

