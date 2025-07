Le prime pagine dei quotidiani di oggi 3 luglio | la rassegna stampa

Le prime pagine dei quotidiani di oggi, 3 luglio 2024, ci aprono uno sguardo sugli eventi che definiscono il nostro tempo. Guerra in Ucraina e emergenza caldo sono i due temi caldi delle aperture, intrecciando tensioni geopolitiche e sfide climatiche. Trump blocca le armi a Kiev, mentre Mosca vede un possibile ritorno alla pace. Intanto in Italia, il caldo estremo e la protesta dei rider scuotono l’estate. Restate con noi per una rassegna approfondita e coinvolgente di queste notizie.

Guerra in Ucraina ed emergenza caldo i due temi che dominano le aperture dei giornali in edicola. Trump taglia le forniture di armi all'Ucraina e Kiev protesta: 'È disumano". Mentre Mosca applaude: "Più vicina la fine della guerra". Italia alle prese con le temperature bollenti, scoppia il caso rider: pochi centesimi in più per le consegne nelle ore più calde. Sugli sportivi protagonista l'arrivo alla Juventus dell'attaccante canadese Jonathan David.

