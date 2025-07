Ecco Di Villa in Villa in cerca di tesori nascosti Più concerti e silent disco

L'estate a Sesto continua a sorprendere con “Di Villa in Villa”, un’esperienza unica tra tesori nascosti, concerti, silent disco e visite guidate. Un’occasione imperdibile per scoprire angoli segreti e vivere momenti di cultura e divertimento nel cuore della città. Tra atmosfere vintage e serate danzanti, questa rassegna rende l’estate inesauribile. E il divertimento non si ferma: preparatevi a lasciarvi coinvolgere fino al 13 agosto!

Una rassegna estiva ricca di cultura e divertimento per chi rimane in città. Fino al 13 agosto l'estate si accende con un calendario pieno di eventi. Tra gli appuntamenti la serate vintage, silent disco, le visite guidate di "Di Villa in Villa" con aperture straordinarie e concerti nei luoghi più suggestivi di Sesto e al Villaggio Falck, il vecchio rione operaio dove vivevano le tute blu. Ancora serate di ballo liscio in piazza Oldrini ogni mercoledì, il cabaret in piazza Petazzi "Stasera si Ride" e momenti musicali per tutti i gusti. Domani alle 18 ci sarà un appuntamento pensato per le famiglie e gli appassionati delle due ruote: il ritrovo in bici è alle 18 in piazza Oldrini per pedalare fino al parco Bergamella dove saranno allestite letture animate per bambini e merenda per tutti.

