L’impianto chiuso da 7 anni Prova di ripartenza a Vimercate | I lavori per l’inizio del 2026

Dopo sette anni di chiusura, la piscina storica di Vimercate si prepara a rinascere, portando nuovamente vita e relax alla comunità. L’amministrazione, guidata dal sindaco Francesco Cereda, promette impianti moderni e sicuri entro l’inizio del 2026, restituendo ai cittadini un patrimonio di benessere e socialità. La speranza e l’entusiasmo sono ormai alle porte: il futuro di questa storica vasca è più vicino di quanto possa sembrare.

Prove di ripartenza per la piscina chiusa dal 2018, a Vimercate. Fu un’ordinanza dell’amministrazione grillina per questioni di sicurezza, mancava il certificato antincendio a mettere fine alla storia della gloriose vasche cominciata angli anni Settanta. E da allora gli appassionati sono orfani. "Ma siamo al lavoro per restituire l’impianto alla città", assicura il sindaco Francesco Cereda, che dà anche qualche data: "Cantieri per inizio 2026, stiamo aspettando i pareri di Coni, Vigili del fuoco, Ats, poi il bando da 11 milioni. L’obiettivo? Inaugurare per l’estate 2028". Un sogno per chi aspetta questo momento da sette anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it