Noa Lang al Napoli | definito l' accordo da 27 milioni | Conte ha il suo nuovo Kvaratskhelia

Dopo un inseguimento durato sei mesi e una volontà di ferro, il Napoli ha finalmente definito l'acquisto di Noa Lang per 27 milioni di euro, segnando un nuovo capitolo nel mercato estivo. L’attaccante olandese si unisce a Kevin De Bruyne come grande colpo, portando brillantezza e qualità all’attacco di Antonio Conte. Una mossa strategica che promette di accendere la stagione partenopea.

Un inseguimento lungo sei mesi, una volontà di ferro da parte del giocatore e ora, finalmente, la fumata bianca. Secondo quanto annunciato oggi da La Gazzetta dello Sport, il Napoli ha definito in ogni dettaglio l'acquisto di Noa Lang. L'attaccante olandese è da considerarsi a tutti gli effetti il nuovo rinforzo per l'attacco di Antonio Conte, il secondo grande colpo di un mercato che, dopo Kevin De Bruyne, porta un altro carico di qualità purissima alla corte dei campioni d'Italia. I due club, Napoli e PSV Eindhoven, sono entrati nella fase finale: quella della stesura dei contratti. Un affare benedetto da Conte per l'erede di Kvara.

