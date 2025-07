Osimhen mossa a sorpresa di Conte | lo convoca per il ritiro | Retroscena clausola | ecco cosa succede il 15 luglio

Il futuro di Victor Osimhen si fa sempre più incerto, tra retroscena, sorprese e scadenze da rispettare. La mossa a sorpresa di Antonio Conte di convocarlo per il ritiro apre uno scenario nuovo, mentre i dettagli sulla clausola e le strategie del Napoli si intrecciano in un gioco di nervi. Cosa succederà il 15 luglio? La risposta potrebbe cambiare le sorti dell’attaccante e del club partenopeo.

Una partita a scacchi giocata sul filo dei nervi e delle scadenze. Il futuro di Victor Osimhen torna prepotentemente al centro delle strategie del Napoli, in un rebus complesso che il club sta gestendo con una mossa tanto formale quanto potente. Dopo una stagione da record al Galatasaray, dove ha segnato 37 gol in 41 partite, l'attaccante nigeriano è ufficialmente rientrato alla base. E di fronte al suo stallo decisionale, tra il rifiuto delle ricche offerte dell'Al-Hilal e le speranze del club turco, Antonio Conte ha fatto la sua mossa: convocazione ufficiale per il ritiro di Dimaro. La convocazione di Conte: un obbligo che diventa una mossa strategica. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Osimhen, mossa a sorpresa di Conte: lo convoca per il ritiro | Retroscena clausola: ecco cosa succede il 15 luglio

In questa notizia si parla di: mossa - osimhen - conte - sorpresa

Ultimissime Juve LIVE: l’ultima mossa dei bianconeri per Osimhen, ufficiali due giornate di squalifica a Kalulu - Ultimissime Juve live: segui in tempo reale le news più importanti dal mondo bianconero. Oggi si parla della possibile mossa per Osimhen e della squalifica di Kalulu.

Mossa a sorpresa della rivale della Juventus Sta succedendo questo per Gyokeres Vai su Facebook

Osimhen-Galatasaray, mossa a sorpresa per convincerlo! Spunta chiamata dell'allenatore | FOTO; Osimhen-Galatasaray, mossa a sorpresa per convincerlo! Spunta chiamata dell'allenatore | FOTO; ?? IL COLPO. Il Napoli per arrivare a Garnacho ha preparato una mossa a sorpresa.

Sorpresa Osimhen, addio in queste ore? La mossa di Simone Inzaghi - Aggiornamenti importantissimi sul futuro del nigeriano, dall’Arabia il pressing continua senza sosta: le ultime A Napoli non esiste pausa. Scrive informazione.it

Osimhen-Lukaku, interviene ADL per sbloccare l'intrigo: mossa a sorpresa, ma c'è distanza - MSN - La mancata cessione di Osimhen sta bloccando il Napoli sul fronte Lukaku, con Conte che insiste per avere il centravanti belga alle sue dipendenze. Come scrive msn.com