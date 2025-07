Dopo-Zaia | il Veneto è conteso Zoppas De Carlo o lo strappo di Marcato?

Il Veneto si trova al centro di un acceso dibattito politico, tra chi sostiene Zoppas, De Carlo e Marcato. La legge sul Terzo Mandato, infatti, limita le possibilità di rielezione del governatore, intensificando le tensioni e le sfide tra le figure di spicco. In un contesto così complesso, le future scelte potrebbero ridisegnare il volto della regione e aprire nuove strade di leadership. Ma quale sarà il vero cambiamento? Restate con noi per scoprirlo.

La legge sul Terzo Mandato non permette la rielezione del governatore L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Dopo-Zaia: il Veneto è conteso. Zoppas, De Carlo o lo strappo di Marcato?

In questa notizia si parla di: zaia - veneto - conteso - zoppas

Regionali Veneto, Salvini: “Dopo Zaia c’è solo Zaia” - In vista delle prossime elezioni regionali, Matteo Salvini ribadisce il suo sostegno al presidente del Veneto, Luca Zaia.

Salvini: «Veneto svenduto? Falso». L'ipotesi Zoppas torna sul tavolo; Venezia accoglie lo Space Meetings Veneto: focus sulle tecnologie aerospaziali del futuro | VIDEO; È Matteo Zoppas il nuovo presidente dell’agenzia ICE.

Salvini: «Veneto svenduto? Falso». L'ipotesi Zoppas torna sul tavolo - Si passa dallo schema “il Veneto alla Lega, la Lombardia a FdI” allo scenario opposto: “Meloni si prende il Veneto”. ilgazzettino.it scrive

Veneto, per il dopo Zaia Fdi pensa a Matteo Zoppas. Europee, Donazzan in corsa - Il Gazzettino - Europee, Donazzan in corsa Il presidente dell'Ice è stato individuato come possibile candidato governatore alle prossime Regionali. Come scrive ilgazzettino.it