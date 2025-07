Giochetti da primi anni della politica Le divisioni non esistono

In un mondo politico spesso segnato da tensioni e divisioni, le parole di Valeria Mancinelli sembrano voler alimentare contrasti inesistenti. Tuttavia, Giacomo Bugaro, imprenditore e candidato indipendente, risponde prontamente, smascherando il tentativo di creare fratture dove non ci sono. In un clima di confronto aperto, è fondamentale sottolineare come la vera forza stia nella collaborazione e nel rispetto reciproco, piuttosto che nelle polemiche sterili.

"Valeria Mancinelli si presenta e subito la spara grossa, vaticinando una (inesistente) divisione tra me e Daniele Silvetti". L'imprenditore anconetano e candidato indipendente per FdI alle prossime regionali, Giacomo Bugaro, risponde a stretto giro di posta all'affondo dell'ex sindaca di Ancona. "Un'uscita che rivela soltanto un problema di visibilità e il maldestro tentativo di seminare zizzania tra chi, come noi – afferma Bugaro – lavora con serietà per il territorio. Ma è un gioco di piccolo cabotaggio, che non ci riguarda e non ci interessa". "Chi oggi immagina spaccature nel centrodestra dimostra solo di inventare di sana pianta difficoltà altrui – aggiunge – perché non ha più nulla da proporre, sa solo criticare l'operato degli altri e tenta di dissimulare le proprie difficoltà interne".

