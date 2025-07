Alluvione a Campi Bisenzio sopralluogo dell’assessora | in corso cantieri per 3,3 milioni

Lo scorso 2 luglio, a San Donnino di Campi Bisenzio, l’assessora Monia Monni ha effettuato un sopralluogo nel cantiere da 33 milioni di euro, avviato in seguito all’alluvione di marzo. Un passo fondamentale per monitorare i lavori di riparazione e prevenzione, alla presenza di figure istituzionali di spicco come il presidente del Consorzio di Bonifica e il sindaco. Una dimostrazione concreta dell’impegno delle istituzioni per tutelare i territori colpiti.

CAMPI BISENZIO – Sopralluogo ieri mattina (2 luglio) a San Donnino, nel comune di Campi Bisenzio, dell’assessora all’ambiente e protezione civile Monia Monni sul principale cantiere aperto in seguito al maltempo del marzo scorso. Insieme all’assessora regionale erano presenti il presidente del Consorzio di Bonifica Paolo Masetti e il sindaco di Campi Bisenzio Andrea Tagliaferri. Si sono ritrovati sul cantiere dell’intervento di somma urgenza attivato a San Donnino, sull’omonimo fosso in prossimità della sede della Fratellanza Popolare. Si tratta del lavoro più importante, sia in termini tecnici che economici, attivato sul territorio comunale di Campi Bisenzio per fronteggiare una grande erosione arginale che si è creata dopo il 14 marzo scorso In totale sono 4 i cantieri attivati sul territorio comunale di Campi Bisenzio, per un totale complessivo dei lavori messi in atto dal Consorzio di Bonifica, in accordo con il Genio Civile della Regione Toscana, di 3,3 milioni di euro. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it

In questa notizia si parla di: campi - bisenzio - assessora - sopralluogo

Campi Bisenzio: paura per un incendio sul tetto di un condominio - A Campi Bisenzio, un incendio ha destato preoccupazione sul tetto di un condominio. Due squadre dei vigili del fuoco, supportate da un'autoscala e un'autobotte, sono prontamente intervenute per contenere le fiamme su una porzione di copertura di circa 20 mq, effettuando tagli strategici per limitare la propagazione del rogo.

Interventi post alluvione, il 2 luglio l’assessora Monni a Campi Bisenzio; Interventi post alluvione, quattro cantieri a Campi Bisenzio: lavori per 3,3 milioni; Post alluvione, sopralluogo di Monni a Campi: oltre 20 milioni di interventi in opere idrauliche.

Interventi post alluvione, quattro cantieri a Campi Bisenzio: lavori per 3,3 milioni - Sopralluogo dell'assessora Monni sul fosso in prossimità della sede della Fratellanza Popolare dove sono in corso i lavori per fronteggiare un'erosione arginale ... Da intoscana.it

Campi Bisenzio, l’assessora all’Ambiente: «Al momento il bilancio è di 5 vittime» - Corriere TV - ABBONATI; Lo stato del tuo abbonamento #PLACEHOLDER# è sospeso. Scrive video.corriere.it