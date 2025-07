Bali traghetto affondato in Indonesia per maltempo | 4 morti e 29 tratti in salvo 32 i dispersi

Una tragedia scuote le acque di Bali: un traghetto si è arenato e affondato a causa del maltempo, causando la perdita di almeno quattro vite e lasciando 32 dispersi. Tra i sopravvissuti, 29 persone sono state tratte in salvo, ma il bilancio potrebbe ancora peggiorare. Le autorità indonesiane stanno mettendo in atto ogni sforzo per recuperare i dispersi e chiarire le cause di questa drammatica emergenza.

In Indonesia un traghetto è naufragato al largo delle coste di Bali. Il primo bilancio parla di almeno 4 morti e 29 persone tratte in salvo tra le 65, tra passeggeri e membri.

