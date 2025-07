Lavoro caldissimo | sale l’occupazione ma il mismatch fa paura

Il mercato del lavoro si surriscalda: l’occupazione cresce, ma il mismatch tra domanda e offerta spaventa gli esperti. Mentre il sole di luglio infuoca le città italiane, le novità sul fronte occupazionale si susseguono, tra aggiornamenti positivi e misure di tutela. Tuttavia, le tensioni tra governo e sindacati e i rischi di squilibrio restano al centro dell’attenzione, rendendo il futuro del lavoro sempre più incerto e affascinante da analizzare.

Lavoro bollente: aumenta, ancora, l’occupazione e mentre slitta l’incontro tra governo e sindacati per l’ex Ilva arrivano i provvedimenti anti-caldo che bloccano le attività lavorative nelle ore più cocenti del giorno. E proprio mentre si parla di numeri e dati sotto il sole già cocente di luglio arriva la doccia fredda che gela il mercato . L'Identità. 🔗 Leggi su Lidentita.it © Lidentita.it - Lavoro caldissimo: sale l’occupazione ma il mismatch fa paura

In questa notizia si parla di: lavoro - occupazione - caldissimo - sale

Ostia, successo per “Roma al lavoro”: in mille in cerca di occupazione - Ostia si conferma un crocevia di opportunità: il progetto “Roma al Lavoro” ha richiamato mille aspiranti professionisti, pronti a mettersi in gioco.

Lavoro nelle ore calde, a ogni regione le sue regole. E cambiano anche i sistemi di misurazione - Quali sono i sistemi di misurazione del clima nelle ore più calde per la tutela dei lavoratori e come si differenziano le varie regioni nei loro stop ... Riporta ilsole24ore.com

Lavoro: Istat, tasso di occupazione a febbraio sale al 63% (RCO) - Caldo, ecco il protocollo per il lavoro: tutte le misure su Cig, orari e turni. Riporta ilsole24ore.com