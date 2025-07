Suoni voci e arte Quattro concerti di musica classica

Immergiti nella magica atmosfera di "Music in the Church", il festival che unisce suoni, voci e arte in un rituale musicale senza tempo. Ogni sabato di luglio alle 19, la suggestiva Chiesa romanica di Santa Maria del Tiglio a Gravedona ed Uniti si trasforma in un palcoscenico di emozioni, offrendo quattro concerti gratuiti dedicati ai capolavori della musica classica. Il viaggio inizia sabato 5 con il ClarinETnsemble, un quartetto di clarinetti pronto a incantarti con melodie uniche e coinvolgenti.

Protagonista del primo concerto sarĂ il ClarinETnsemble, un quartetto di clarinetti e clarinetto basso, con Pino Maggio, Luisa Travaglini, Paola Catale e Claudio Geniale, che spazierĂ tra diversi stili musicali: da Mozart, Bizet e Brahms a Miller, Morricone e Piazzolla e altri ancora.

