Il G7 dà ragione a Trump | le multinazionali americane esentasse mentre i cittadini sono tartassati dalle tasse

Nel cuore del recente G7, una decisione sorprendente mette in luce le contraddizioni del nuovo capitalismo: le multinazionali americane sono state esentate dalle tasse, lasciando i cittadini sotto il peso di tasse insopportabili. Una scelta che solleva interrogativi sulla moralità e le priorità dei leader mondiali, ormai sempre più legati agli interessi delle grandi corporazioni. È evidente che questa svolta segna un nuovo paradigma economico, con implicazioni che potrebbero ridefinire il futuro della giustizia fiscale globale.

Una decisione surreale, da cui emerge la fisionomia del nuovo capitalismo Sta facendo discutere, anche se non abbastanza, l'imbarazzante resa dei leader del G7, il consesso dei Paesi più potenti del pianeta: essi hanno vergognosamente promesso a Donald Trump di esentare le multinazionali Usa.

