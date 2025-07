Aleksander Vukic dal calcio alla vittoria contro Alcaraz | chi è l’avversario di Sinner

Dal campo di calcio alla conquista del tennis: Aleksandar Vukic, inaspettato protagonista, ha sorpreso tutti battendo Alcaraz e ora si prepara a sfidare Sinner a Wimbledon 2025. Con un percorso sorprendente e una determinazione contagiosa, Vukic dimostra come il talento possa emergere in ogni sport. Chi sarà il prossimo a scrivere la propria storia? Restate con noi per scoprire l’epico confronto tra questi campioni.

(Adnkronos) – Jannik Sinner torna in campo a Wimbledon 2025 e oggi, giovedì 3 luglio, affronta Aleksandar Vukic nel secondo turno del torneo. L'australiano, numero 93 del ranking, ha battuto nel primo turno il taiwanese Tseng Chun-hsin e arriva al match con il numero uno al mondo senza nulla da perdere. Da uno storico successo . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

SINNER PASSA AL SECONDO TURNO ? Grande prova di Luca Nardi, che però è costretto a cedere al numero 1 del mondo in tre set. Ora Jannik affronterà Aleksandar Vukic Vai su Facebook

