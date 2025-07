Calciomercato Milan è il giorno di Ricci! Visite e firme | LIVE NEWS

Il calciomercato estivo del Milan si infiamma con l’arrivo di Samuele Ricci, pronto a indossare la maglia rossonera. Dopo visite e incontri, il centrocampista si prepara a firmare il suo contratto, segnando un importante passo avanti per i rossoneri. Segui in tempo reale tutte le novità e gli aggiornamenti sul suo primo giorno in rossonero: un nuovo capitolo si apre per il Milan e i suoi tifosi!

Samuele Ricci si appresta a diventare il quarto colpo di calciomercato del Milan quest'estate: il LIVE del suo primo giorno rossonero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, è il giorno di Ricci! Visite e firme | LIVE NEWS

Calciomercato Milan, dalla Spagna: “Theo Hernandez si offre al Real Madrid” - Il calciomercato del Milan è in fermento e le voci dalla Spagna si intensificano. Secondo quanto riportato da Marca, Theo Hernandez avrebbe manifestato il desiderio di tornare al Real Madrid.

Milan, Ricci è arrivato in città: "Sono pronto". Oggi le visite mediche - Ricci si prepara a diventare un nuovo giocatore del Milan: operazione da 23 milioni di euro più 1,5 di bonus con il 10% della futuro futura rivendita. Da sport.sky.it

Milan, Samuele Ricci è pronto a sostenere le visite mediche prima di mettere la firma su un contratto di 4 anni con opzione per il quinto - Un'operazione definita nei giorni scorsi per la felicità di Max Allegri che ha il suo play davanti alla difesa. calciomercato.com scrive