Estate in città ecco il cartellone Concerti aperitivi e rassegne | Previsti oltre 130 appuntamenti

Un cartellone estivo che vanta più di 130 appuntamenti, è quello presentato ieri dal sindaco Sandro Parcaroli, dall’assessore alla Cultura Katiuscia Cassetta, e dall’assessore agli Eventi, Riccardo Sacchi. A essere coinvolte tutte le categorie culturali, con iniziative spazianti dalla gastronomia alle mostre e feste del folklore, dagli appuntamenti di opera lirica ai laboratori per bambini e Summer camp. Tra i tanti eventi: la 38esima rassegna teatrale dialettale nel cortile dell’ex mattatoio in via Panfilo a luglio; gli spettacoli di Buon’Estate a Palazzo Buonaccorsi; gli Aperitivi naturalistici (ai giardini Diaz dal 17 luglio al 9 ottobre) e gli Aperitivi culturali legati alla nuova stagione lirica (agli Antichi Forni dal 18 luglio al 10 agosto). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it