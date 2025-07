Beukema al Napoli si chiude| Annuncio da Torino | accordo totale per un giocatore del Napoli

Il mercato del Napoli accelera senza sosta, muovendosi su due fronti cruciali: l'acquisto di un rinforzo difensivo richiesto da Antonio Conte e la cessione strategica che garantirà liquidità al club. Secondo le ultime indiscrezioni di Il Mattino e La Repubblica, si avvicina un'importante conclusione: Beukema al Napoli, concludendo così una trattativa che potrebbe rivoluzionare la rosa partenopea e aprire nuove possibilità per il futuro.

Giovanni Manna sta tessendo la sua tela su più fronti, e le notizie riportate oggi da Il Mattino e La Repubblica confermano che il club è a un passo da due importanti annunci, uno in entrata e uno in uscita. Sam Beukema, il difensore centrale del Bologna, da settimane nel mirino del Napoli

