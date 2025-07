Taylor Mega e gli orecchini da 53 mila euro | indagata per estorsione e diffamazione

Taylor Mega, tra gossip e polemiche, si trova ora al centro di un’indagine che la coinvolge per estorsione e diffamazione. La vicenda, legata a un paio di orecchini Bulgari dal valore di 53 mila euro, scuote il mondo dello spettacolo e dei social. Ma cosa c’è dietro questa intricata vicenda? Scopriamo insieme i dettagli di questa controversia che potrebbe cambiare per sempre l’immagine della influencer più discussa del momento.

Elisia Todesco alias Taylor Mega è indagata per estorsione e diffamazione. La vittima sarebbe l’ex fidanzato Simone Berlini, 38 anni, residente a Londra. La modella e influencer ha ricevuto un avviso di conclusione indagini dal pubblico ministero di Milano Maurizio Ascione. L’accusa più pesante riguarda un paio di orecchini di marca Bulgari e del valore di 53 mila euro. Secondo il pm Taylor Mega avrebbe assoldato Francesco D’Urzo per convincere l’ex a non chiedere indietro il regalo. Lui, indagato come esecutore materiale del piano, è andato dalla vittima e gli ha detto di far parte di una famiglia della ‘ndrangheta calabrese. 🔗 Leggi su Open.online

