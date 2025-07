Equus Inter Lumina di Gustavo Aceves in mostra alla Villa Romana del Casale dall’11 luglio al 31 dicembre 2025

Vieni a scoprire “Equus Inter Lumina” di Gustavo Aceves, un’affascinante mostra internazionale che illumina la storica Villa Romana del Casale di Piazza Armerina. Dal 11 luglio al 31 dicembre 2025, lasciati coinvolgere dalle opere dell’artista messicano, capaci di unire passato e presente in un’interpretazione unica dell’arte e della luce. Non perdere questa straordinaria occasione di immergerti in un’esperienza culturale indimenticabile.

Piazza Armerina (EN), 2 luglio 2025 – Sarà inaugurata venerdì 11 luglio 2025 alle ore 12:00 presso la suggestiva Villa Romana del Casale di Piazza Armerina, in provincia di Enna, la mostra internazionale "Equus Inter Lumina" dell'acclamato artista messicano Gustavo Aceves, che sarà presente all'evento. L'esposizione resterà visitabile fino al 31 dicembre 2025.

Si svolgerà venerdì 11 luglio, alle ore 12.00, a Villa Romana del Casale di Piazza Armerina (EN), la cerimonia inaugurale della mostra: "Equus Inter Lumina" con le sculture realizzate dall' artista messicano Gustavo Aceves, che sarà presente all'inaugurazione

"Equus Inter Lumina": l'arte monumentale di Gustavo Aceves a Piazza Armerina

