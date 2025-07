Donald Trump e la nuova guerra | colpire confondere trattare sognando il Nobel

In un mondo di caos e strategie elusive, Donald Trump si fa strada come il misterioso “matto dell’imbecille” negli scacchi, sorprendendo tutti con mosse inaspettate e vittorie che sfidano ogni previsione. Per la sinistra mondiale, è l’uomo nero, simbolo di una sfida difficile da sconfiggere, mentre per i suoi sostenitori rappresenta la “magata” vincente. Ma quale sarà il vero scacco matto in questa intricata partita politica? La risposta si cela nelle prossime mosse di questa sorprendente guerra di idee e potere.

Il nero va di regina e vince in due mosse. Gli scacchisti lo chiamano il "matto dell'imbecille" e Donald Trump è per la sinistra mondiale l'uomo nero e per gli intellò coccolati da Barack Obama e dal contorno democratico, inebriati dal woke, supponenti fino all'insopportabilità, anche un imbecille. Il presidente degli Stati Uniti a capo del Maga, però, la "magata" l'ha fatta davvero. Come negli scacchi quello dell'imbecille è il "matto" più rapido che sia mai stato giocato, così la "guerra dei 12 giorni" è la più spiazzante delle azioni tattico-militari. Sostenuta dalla strategia della confusione.

Siria: Donald Trump incontra il leader Ahmed al-Sharaa in Arabia Saudita - Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha recentemente incontrato il leader della nuova Siria, Ahmed al-Sharaa, in Arabia Saudita.

( Massimo Gaggi) Se Donald Trump è riuscito a trasformare in spettacolo non solo la politica, ma anche la guerra, può succedere anche questo: che i bombardamenti americani coi B-2 ma anche le rappresaglie missilistiche iraniane e forse perfino l'ultim

Gli Stati Uniti attaccano i siti nucleari dell'Iran con i bombardieri B-2 e sganciano bombe Gbu sugli impianti di Fordow, Natanz e Isfahan. Il presidente Donald Trump ha definito l'operazione "un grande successo". Nel raid, a sostegno della guerra che coinvolge

Donald Trump e la nuova guerra: colpire, confondere, trattare (sognando il Nobel); Medio Oriente: mentre Bruxelles chiede “moderazione”, l’Iran colpisce una base Usa in Qatar; Missili Iran su Israele. Trump valuta di entrare in guerra: «Sappiamo dov’è Khamenei. Urge resa». Mosca: «Rischio nucleare».

Donald Trump pronto a scatenare la guerra dei dazi, colpita anche l'Italia: quali sono le imprese a rischio - Il nuovo presidente degli Stati Uniti ha annunciato di voler imporre dazi sulle merci in arrivo da Cina, ...

Trump e i dazi, è il capitalismo di guerra - Giulio Sapelli analizza la presidenza Trump: i dazi diventano armi di conquista, mentre l'Europa si auto-