Diportisti dispersi in mare trovato un altro corpo | è Domenico Lanzolla Non si fermano le ricerche

Le speranze si affievoliscono nel Golfo di Taranto, dove i drammatici eventi dei diportisti dispersi continuano a tenerci col fiato sospeso. Dopo il ritrovamento del primo corpo, le ricerche non si fermano, alimentando un misto di dolore e speranza. Purtroppo, nelle ultime ore è stato rinvenuto un altro corpo, portando ancora più tristezza in questa tragica vicenda. La vicenda di Domenico Lanzolla e degli altri coinvolti ci ricorda quanto la vita possa essere fragile e imprevedibile.

Un altro corpo è stato ritrovato in mare durante le ricerche dei quattro diportisti dispersi da domenica mattina nel Golfo di Taranto. Il cadavere è stato avvistato da una motovedetta.

Dispersi in mare, il corpo ritrovato nel golfo di Taranto è di uno dei diportisti - Nel cuore del Golfo di Taranto, un drammatico ritrovamento segna la fine di una vicenda inquietante: il corpo di Claudio Donnaloia, uno dei diportisti scomparsi, è stato rinvenuto nel pomeriggio di oggi.

