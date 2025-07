Corriere dello Sport | Napoli Lang è pronto | si allena a Marbella in attesa delle visite

Noa Lang si sta già preparando con entusiasmo a Marbella, dimostrando grande determinazione in attesa delle visite mediche ufficiali. L’esterno offensivo del Napoli si dedica con passione agli allenamenti, alternando momenti di svago con i più piccoli e sessioni intense sul campo. La sua determinazione e il suo impegno fanno ben sperare i tifosi azzurri, pronti ad accogliere questo talento nel cuore della formazione.

"> Noa Lang si allena già, anticipando i tempi. Il futuro esterno sinistro offensivo del Napoli, come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, si trova a Marbella e non perde tempo: gioca con i bambini su un campetto in terra battuta, poi si allena con intensità su un campo in erba, alternando sprint, tiri e dribbling. Una preparazione personale mirata, in piena sintonia con il ritiro azzurro ormai alle porte. Intanto a Eindhoven, la dirigenza del PSV è alle prese con gli ultimi dettagli burocratici per formalizzare l'accordo con il ds Manna, che ha chiuso l'operazione nei giorni scorsi.