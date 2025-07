Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-07-2025 ore 07 | 25

Buongiorno e benvenuti a questa speciale edizione di Astral Infomobilità, il servizio dedicato alla viabilità del Lazio. Oggi, alle prime luci dell’alba del 3 luglio 2025, la regione si presenta congestionata: il raccordo anulare mostra consuete code in carreggiata interna tra Casilina e Appia, con ripercussioni sulla Roma Sud in entrata. Analizziamo insieme le strategie per affrontare al meglio le sfide del traffico odierno e garantire un viaggio più sereno.

Astral infomobilità Buongiorno e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura subito il raccordo anulare in carreggiata interna consuete code tra Casilina Appia con ripercussioni sulla diramazione Roma Sud in entrata mentre in esterna traffico rallentato tra le uscite Tiburtina Nomentana sul tratto Urbano della A24 roma-teramo coda tratti tra il raccordo è Portonaccio in direzione del centro Mentre sulla Flaminia e Salaria Ci sono code a tratti rispettivamente dal raccordo a via dei Due Ponti da Villa Spa via dei Prati Fiscali in entrambi in direzione del centro sempre in direzione del centro a sud si rallenta sulla via Pontina tra Castel Romano e Spinaceto infine segnalato un incidente sulla A1 Roma Napoli altezza dello svincolo Valmontone in direzione della capitale bene tutto Grazie per l'attenzione da Marco cellucci e dalla redazione di Astral infomobilità a seguire un messaggio di sicurezza stradale guidare dopo aver bevuto non è un gioco l'alcol può uccidere campagna di sensibilizzazione promossa da regione Lazio e Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 03-07-2025 ore 07:25

In questa notizia si parla di: roma - regione - lazio - viabilità

Viabilità Roma Regione Lazio del del 13-05-2025 ore 11:25 - Benvenuti all'aggiornamento sulla viabilità di Roma e della regione Lazio, del 13 maggio 2025, ore 11:25.

Nella iconica cornice romana del palazzo WeGil della Regione Lazio si è tenuta la consegna simbolica delle targhe e degli attestati delle botteghe, mercati e fiere storiche della città di Formia. Presente in rappresentanza del Sindaco Gianluca Taddeo l’assess Vai su Facebook

Regione Lazio – Roma-Cassino e viabilità della Città metropolitana di Roma: due audizioni in commissione; Nomentana – via del Casale di San Basilio, seconda audizione sul progetto per la sicurezza stradale; La Roma presenta il piano viabilità per il nuovo stadio a Pietralata.