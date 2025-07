Splendori longobardi. I segreti dei giganti le spade e i gioielli.

Splendori longobardi svelano i segreti di giganti, spade e gioielli che hanno plasmato Trezzo. Dopo decenni di scavi e scoperte, il primo festival dedicato ai conquistatori longobardi celebra un patrimonio ricco di storia e mistero. L’archeologa Silvia Lusuardi Siena, protagonista di rivelazioni scientifiche di rilievo internazionale, ci guiderà sabato in un viaggio affascinante nel passato, rivelando come queste scoperte abbiano trasformato la nostra comprensione di quell’epoca straordinaria.

La grandiosa campagna di scavi a metà anni ’70, una seconda tranche nel nuovo millennio e ora il primo festival di Trezzo “ Splendori longobardi “ dedicato ai conquistatori che qui hanno lasciato un segno indelebile. L’archeologa Silvia Lusuardi Siena, protagonista di scoperte scientifiche che hanno fatto della città uno dei primi siti di studio in Europa della popolazione germanica – un’eccellenza che sfugge ai più – sabato racconterà al pubblico l’avventura sul campo (alle 17 nel parco della Rocca Viscontea). Un fine settimana tra falconieri (domenica dalle 14.30 alle 18.30 al Castello) e laboratori per avvicinarsi a questi antenati di cui spesso si ignora l’esistenza: ci sarà un laboratorio di gioielli longobardi (domenica in piazza Libertà dalle 16 alle 20) e la caccia al tesoro longobarda(domenica alle 16 nel parco di Villa Crivelli), un percorso culturale alla scoperta degli avi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it