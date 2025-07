Lipari la tassa sui rifiuti aumenta quasi del 40 per cento e subito divampa la protesta

L’aumento della Tari a Lipari, quasi del 40%, ha scatenato un’ondata di protesta che non si può ignorare. Un vero e proprio salasso che mette a dura prova famiglie e operatori turistici, fondamentali per la ripresa dell’isola. Con tariffe idriche in crescita e un’estate che potrebbe essere decisiva, la comunità si trova di fronte a una sfida cruciale: come affrontare questo peso crescente e preservare il suo futuro?

Un autentico salasso che fa esplodere la protesta. L'aumento della Tari 2025 quasi del 39 per cento e l'incremento del 17 per cento delle tariffe idriche rischia di mettere in ginocchio la comunità eoliana. Non solo le famiglie ma anche e soprattutto gli operatori turistici che sperano nei mesi estivi per "parificare" i loro bilanci, che in inverno non registrano entrate e che adesso rischiano.

