Ventuno anni di De Laurentiis il rendimento potenziale del capitale investito nel Napoli è del 6.500%

Ventuno anni di De Laurentiis al timone del Napoli, e il risultato è più che straordinario: un rendimento potenziale sul capitale investito del 6.506,6%. Un record unico nel calcio italiano, dove vincere e anche guadagnare sembravano imprese distanti. Questo successo, guidato dal coraggio e dalla visione di Aurelio De Laurentiis, ha trasformato la piazza partenopea, storicamente poco avvezza ai trofei, in una vera e propria fucina di successi e soddisfazioni.

Ventuno anni di De Laurentiis, il rendimento potenziale del capitale investito nel Napoli è di 6.506,6% È un caso unico nella storia del calcio italiano: vincere e guadagnare, perdipiù in una piazza che non si può certo dire avesse dimestichezza con i trofei. Ci sta riuscendo il Napoli, guidato da Aurelio De Laurentiis. I numeri sono chiarissimi: da quando, nel settembre 2004, rilevò la società dal Tribunale fallimentare, il produttore cinematografico – ma sarebbe più corretto chiamarlo imprenditore calcistico, poiché da tempo è il calcio l’attività dominante del suo gruppo Filmauro – ha conquistato due scudetti, tre coppe Italia e una supercoppa italiana, tirando fuori dalle proprie tasche 16,65 milioni di euro. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Ventuno anni di De Laurentiis, il rendimento potenziale del capitale investito nel Napoli è del 6.500%

In questa notizia si parla di: laurentiis - napoli - ventuno - anni

David Inter, occhio al Napoli! De Laurentiis fa sul serio per l’attaccante del Lille - Il calciomercato entra nel vivo e l'Inter deve fare attenzione: Aurelio De Laurentiis sta puntando con decisione su Jonathan David, attaccante del Lille e obiettivo dei nerazzurri.

DE LAURENTIIS, CHE BORDATA ALLA JUVENTUS! Il presidente del #Napoli così in conferenza stampa: "Il Mattino di #Napoli ha scritto che noi e la #Juventus siamo stati quelli che negli ultimi dieci anni hanno raggiunto sempre i massimi livelli con una c Vai su Facebook

Ventuno anni di De Laurentiis, il rendimento potenziale del capitale investito nel Napoli è del 6.500%; Napoli, De Laurentiis: Conte ha un contratto di tre anni; Napoli, lo scudetto paga: un effetto economico da 150 milioni.

Napoli, quanto vale lo scudetto di Conte e De Laurentiis - MSN - Il Napoli è campione italiano di calcio per la quarta volta nella sua storia, la seconda in tre anni e il successo degli uomini di Antonio Conte non è solo sportivo ma anche economico. Riporta msn.com

De Laurentiis: “Napoli, nei prossimi anni ci divertiremo molto. Valutazioni meglio farle alla fine” - De Laurentiis non lo ha detto, ma crede davvero alla conquista dello scudetto "L'azzurro come colore è sempre più azzurro, il Napoli sono 20 anni che dice la sua. Come scrive napoli.repubblica.it