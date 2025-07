Monza la piscina del Parco resta vuota | il mare più amato dai monzesi nelle secche della burocrazia

Monza e i suoi abitanti desiderano solo un’estate all’insegna del relax e del divertimento in acqua, ma la piscina del Parco e la laguna di Pia Grande continuano a essere sogni irrealizzati. La burocrazia e i cantieri ritardati sembrano aver trasformato il mare tanto amato dai monzesi in una promessa sfiorita. Resta da chiedersi: quanto dovremo aspettare ancora per tuffarci?

Monza – La calura rovente si fa sentire e con essa il desiderio, tutto brianzolo, di un tuffo rigenerante. Ma per i cittadini di Monza e dintorni l'estate 2025 si apre ancora una volta con un nodo in gola: la piscina olimpionica del Parco, un tempo mare dei brianzoli, resta chiusa. E la nuova laguna della piscina Pia Grande, a causa di problemi nei cantieri e continui slittamenti dei tempi, è quasi pronta ma ancora lontana dal primo tuffo. Due storie diverse, accomunate da una medesima sete: quella di acqua, sollievo e socialità. Ci sono luoghi che diventano simboli. La piscina del Parco di Monza è uno di questi.

