Sabato arriva la Notte dei saldi e dei musei | Shopping musica e intrattenimento

Parte integrante del cartellone estivo maceratese è la " Notte dei saldi e dei musei " di sabato, pronta a illuminare il centro storico con musica, negozi e musei aperti. L’iniziativa, organizzata dall’Associazione commercianti del centro storico in collaborazione con l’assessorato alla Cultura, proporrà concerti dal vivo nei locali, negozi aperti fino a tarda sera con sconti per l’inizio dei saldi e l’apertura straordinaria dei musei: la Torre civica e Palazzo Buonaccorsi apriranno le porte ai visitatori, come il museo di Scienze naturali a ingresso gratuito. "Oltre all’offerta culturale, noi commercianti terremo aperti i negozi fino a tarda sera – spiega Giuseppe Romano, presidente dell’Associazione commercianti del centro storico –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it