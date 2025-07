Attività sospese in due cantieri Violate le norme di sicurezza

Le attività in due cantieri del quartiere San Biagio sono state sospese a causa di gravi violazioni delle norme di sicurezza, tra cui l'assenza di parapetti in aree in quota. Un’operazione congiunta tra polizia locale e Ats ha rivelato problemi che mettono a rischio la vita dei lavoratori, sottolineando l’importanza di rispettare le normative per garantire ambienti di lavoro sicuri. La sicurezza sui cantieri non è un’opzione, ma una priorità imprescindibile.

Sospese le attività in due cantieri edili nel quartiere San Biagio. È il risultato di un’operazione congiunta, avvenuta nella mattinata di martedì scorso, tra il nucleo presidio quartieri della polizia locale e i funzionari di Ats, finalizzata al controllo del rispetto delle normative in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro. Le violazioni sono state gravi e numerose: l’assenza di parapetti nei punti di lavoro in quota, con conseguente rischio elevato di cadute, la presenza di una gru priva del necessario blocco di sicurezza e un quadro elettrico non conforme alle normative, con pericoli potenziali per gli operai. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Attività sospese in due cantieri. Violate le norme di sicurezza

