Adesso è finito il tempo degli scaricabarili.

La Corte dei Conti ha confermato ciò che Fratelli d’Italia ha sempre sostenuto: Seta SpA, in quanto società a partecipazione interamente pubblica, deve essere pienamente assoggettata alle regole previste dal Testo unico sulle società partecipate. Una presa di posizione chiara e inequivocabile, che smonta anni di ambiguità e scaricabarile da parte delle amministrazioni di centrosinistra". La considerazione è di Ferdinando Pulitanò, vicecapogruppo di Fratelli d’Italia in Regione, presidente provinciale del partito a Modena e consigliere comunale a Modena. "Il trasporto pubblico modenese – prosegue Pulitanò – continua a navigare in acque torbide. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it