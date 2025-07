Repubblica | Beukema sempre più vicino al Napoli

Il Napoli accelera con decisione per Sam Beukema, uno dei nomi più caldi sulla lista di Antonio Conte per rinforzare la difesa. Secondo quanto riporta Repubblica, l'olandese si sta avvicinando sempre più ai partenopei, che vedono in lui un’alternativa di livello a Rrahmani e Buongiorno. La trattativa si avvicina alla fase decisiva, promettendo un colpo importante che potrebbe cambiare le sorti della rosa azzurra nel calciomercato in vista della nuova stagione.

"> Il Napoli accelera per Sam Beukema, uno dei nomi cerchiati in rosso nella lista dei desideri di Antonio Conte per rinforzare il reparto difensivo. Come racconta Marco Azzi su Repubblica Napoli, il centrale olandese è in cima alle preferenze per diventare l’alternativa a Rrahmani e Buongiorno, e le parti si sarebbero ormai avvicinate in modo sensibile rispetto allo stallo registrato nei giorni scorsi. L’operazione è una delle priorità seguite personalmente dal direttore sportivo Giovanni Manna, che – secondo quanto riporta ancora Marco Azzi su Repubblica Napoli – ha ricevuto il via libera dal presidente Aurelio De Laurentiis per chiudere l’affare. 🔗 Leggi su Napolipiu.com © Napolipiu.com - Repubblica: “Beukema sempre più vicino al Napoli”

