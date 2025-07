Caldo firmato il protocollo per il lavoro | Cig orari turni e prevenzione Tutte le misure

L’estate infuocata continua a mettere alla prova lavoratori e imprese, ma finalmente il Ministero del Lavoro e le parti sociali hanno sottoscritto un protocollo dedicato alla tutela dei lavoratori negli spazi aperti. Un accordo dettagliato che affronta turni, orari, prevenzione e misure di sicurezza per proteggere chi opera sotto il sole cocente. Scopriamo insieme i punti chiave di questa importante iniziativa.

