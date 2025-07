cassonetti pieni ovunque sacchetti a terra e caos hera promette interventi

Il degrado ambientale si fa sempre più evidente nelle vie di Rimini, dove cassonetti pieni e sacchetti abbandonati creano un’immagine di caos e incuria. La situazione, aggravata da un servizio di raccolta irregolare, sta mobilitando l’attenzione delle istituzioni e dei cittadini. Hera promette interventi immediati, ma la domanda rimane: riusciranno a risolvere definitivamente questa emergenza?

Cassonetti pieni fino all’orlo, sacchetti ammassati attorno e rifiuti sparsi a terra. È questa la situazione che da diversi giorni si presenta in alcune zone di Rimini, in particolare tra via Zanotti, via Siriani, via Galeata, la zona del ponte di Tiberio e Santa Giustina. Strade residenziali e aree urbane che si trovano da almeno una settimana a fare i conti con un servizio di raccolta rifiuti a singhiozzo, che sta generando un crescente malumore tra i cittadini. L’allarme è partito dai gruppi online della città, dove numerosi residenti hanno condiviso segnalazioni, lamentele e foto che mostrano il degrado diffuso in diversi quartieri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it