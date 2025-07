Il dopo terremoto nel capoluogo | Al lavoro in 145 edifici privati

Dopo il devastante terremoto, Macerata si riscopre in prima linea con 145 edifici privati in fase di ricostruzione. Dal report del commissario Guido Castelli emerge un quadro di impegno concreto: oltre 312 contributi approvati e più di 152 milioni già liquidati. La città sta rialzandosi, cantieri attivi e lavori completati dimostrano una resilienza che parla di speranza e rinascita. La ricostruzione continua, e il futuro prende forma.

A Macerata su 465 richieste di contributo di ricostruzione privata presentate, ne sono state approvate 312 per un importo concesso di 274.180.862 euro. Di questi, sono stati liquidati finora 152.043.800 euro. Ci sono 145 cantieri privati in corso, mentre ne sono stati conclusi 153. I dati si trovano nel report presentato ieri dal commissario alla ricostruzione Guido Castelli. Il capoluogo di provincia non rientra nell’elenco dei comuni maggiormente colpiti, composto invece, per il Maceratese, da Bolognola, Caldarola, Camerino, Camporotondo, Castelraimondo, Castelsantangelo sul Nera, Cessapalombo, Fiastra, Gagliole, Gualdo, Monte Cavallo, Muccia, Pieve Torina, Pioraco, San Ginesio, San Severino, Sarnano, Serrapetrona, Tolentino, Ussita, Valfornace, Visso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Il dopo terremoto nel capoluogo: "Al lavoro in 145 edifici privati"

