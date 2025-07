Guardiola ‘riprende’ Reijnders | ecco il motivo | VIDEO

Il Manchester City si concede un meritato momento di relax in spiaggia in Florida, ma tra risate e sfide amichevoli, Guardiola sorprende tutti con una sfida a "due tocchi". Tra scherzi e rimproveri, il tecnico spagnolo coinvolge anche Reijnders in un episodio divertente che svela il lato più umano del team. Ecco cosa è successo, nel video da Gazzetta.it.

Il Manchester City si gode momenti di relax in spiaggia. Guardiola ha sfidato i giocatori a "due tocchi". Rimproverato per scherzo Reijnders. Il Manchester City si gode alcuni momenti di relax in spiaggia in Florida. Pep Guardiola ha sfidato i suoi giocatori a "due tocchi". Rimproverato per scherzo Reijnders. Il video da Gazzetta.it.

