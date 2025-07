Botte di Natale in stazione Condannati gli aggressori

Un atto di violenza scuote la comunità: due uomini del Marocco residenti a Cesena sono stati condannati per aver aggredito brutalmente un uomo con una botte di Natale in stazione, lasciandolo agonizzante davanti alla biglietteria. La sentenza rappresenta un passo importante nella lotta contro la violenza e la tutela della sicurezza pubblica. La giustizia ha tracciato un confine netto tra aggressione e impunità, riaffermando il diritto di tutti a vivere in un ambiente sicuro e rispettoso.

Hanno colpito un uomo con un bastone in ferro e lo hanno lasciato agonizzante davanti alla biglietteria della stazione. Due uomini del Marocco residenti a Cesena, sono stati condannati ieri in tribunale a Forlì, per lesioni aggravate, a 2 anni di reclusione (pena stabilita per un imputato 34enne) e un anno e mezzo di reclusione (condanna intervenuta nei confronti di un 39enne). I fatti, di cui si è discusso ieri pomeriggio a processo, dove a difendere gli imputati era l’avvocato Gianluca Betti, risalgono al giorno di Natale di tre anni fa. La vittima era un uomo originario del Marocco di 31 anni. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Botte di Natale in stazione. Condannati gli aggressori

