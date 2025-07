Traffico Roma del 03-07-2025 ore 07 | 30

Buongiorno Roma! La città si prepara ad affrontare una mattinata intensa con traffico in aumento sulle principali arterie in entrata. Dalla Cassia alla Flaminia, il flusso di veicoli rallenta, specialmente tra il raccordo e via dei Due Ponti. Se dovete muovervi nella capitale, pianificate bene i vostri spostamenti: restate con noi per gli aggiornamenti in tempo reale e arrivare puntuali sarà possibile!

Luceverde Roma Buongiorno ben trovati dalla redazione traffico in via di intensificazione Per gli spostamenti mattutini rallentamenti sulle principali strade in entrata in città sull'Aurelia del Nord a via Aurelia Antica sulla Cassia dal raccordo a tratti fino a via dei Due Ponti sulla Flaminia Grottarossa via dei Due Ponti e sulla Salaria da via Cortona all'aeroporto dell'Urbe Nicolò da 20 a tratti sulla diramazione Roma Sud tra Torrenova e il raccordo anulare quiko.de lungo la carreggiata interna tra la Casilina e la via Appia pile anche sul tratto Urbano della A24 Roma L'Aquila tra il raccordo è la tangenziale est è alto in corrispondenza di via Salaria verso lo stadio è tra viale dello Scalo di San Lorenzo viale Castrense in direzione San Giovanni nel quadrante sud e del raccordo sulla Pontina si sta in file da Pomezia lo svincolo Monte da verso raccordo anulare altre file tra lo svincolo della Cristoforo Colombo in viale Oceano Atlantico in direzione centro per tutta la giornata senso unico alternato per lavori di manutenzione in via della Pisana Rolli e via della Tenuta La Pisana possibili difficoltà al traffico di zona per i dettagli di questa di altre notizie potete consultare il sito roma. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-07-2025 ore 07:30

