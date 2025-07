Smascherati i furbetti delle e-bike

Smascherati i furbetti delle e-bike: 61 indagati per truffa aggravata ai danni delle casse pubbliche. L’operazione dei finanzieri di Forlì-Cesena ha scoperto un giro di false certificazioni e richieste indebite di fondi, mettendo in luce le modalità fraudolente di alcuni soggetti. Questi provvedimenti preliminari rappresentano un passo decisivo verso la giustizia e la tutela della spesa pubblica. Il caso dimostra come l’etica sia fondamentale nel rispetto delle risorse collettive.

Sono 61 gli avvisi di conclusione delle indagini preliminari notificati ad altrettante persone per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche. L'operazione è stata condotta dai finanzieri del Comando Provinciale di Forlì-Cesena, all'esito di specifiche indagini delegate dalla Procura della Repubblica a tutela della spesa pubblica. I provvedimenti, che precedono la richiesta di rinvio a giudizio, dove il Pubblico Ministero non debba chiedere l'archiviazione, sono stati decisi dalla Autorità Giudiziaria nei riguardi di un rivenditore di biciclette del cesenate e di 60 suoi clienti, sospettati di aver ottenuto, indebitamente, contributi erogati dalla Regione Emilia-Romagna per l'acquisto di e-bike nuove per un totale di 42 mila euro.

