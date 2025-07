Monteruscello svegliati! | il comitato scrive al Sindaco Manzoni

Monteruscello, è arrivato il momento di risvegliarsi! Il comitato cittadino ha scritto al sindaco Manzoni, chiedendo maggiore impegno e attenzione alle esigenze della comunità. Un appello che non può essere ignorato: la nostra voce deve diventare protagonista del cambiamento. Scopriamo insieme come questa lettera potrebbe segnare una svolta per il nostro quartiere e risvegliare lo spirito di solidarietà e partecipazione.

Ricevo e pubblico*:?????????????????????????????????,????????????????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????’????????????????????????????????????????????????????????.??????????????????????????????????????????????,??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????. . Il Blog di Giò. 🔗 Leggi su Ilblogdigio.it

In questa notizia si parla di: monteruscello - svegliati - comitato - scrive

Monteruscello: il comune di Pozzuoli aumenta gli affitti alle famiglie che hanno subito il bradisismo del 1983; «Monterusciello nel degrado» I cittadini manifestano davanti al Comune di Pozzuoli.