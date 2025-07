Bottiglie di birra e mozziconi la solita estate del Cubo

Anche questa estate, il già compromesso scenario del Cubo si ripresenta tra bottiglie di birra e mozziconi sparsi, un'immagine che parla chiaro: rispetto, cura e sicurezza devono tornare protagonisti. Le immagini raccontano una realtà sgradita e allarmante, che richiede interventi concreti per preservare l’ambiente e la tranquillità di tutti. È tempo di agire, affinché il nostro spazio torni ad essere un luogo sicuro e rispettato.

Parlano le immagini. Quelle che raccontano di una distesa di bottiglie di birra, di fazzoletti sporchi e di mozziconi di qualsiasi cosa disseminati sui gradini della scala che conduce al parcheggio del Cubo, a loro volta macchiati da cenere e grandi tracce di urina. Si aggiunge l'odore, nauseante, che pervade l'aria. Le immagini dicono che il problema legato alla sicurezza e alle cattive frequentazioni delle pertinenze del plesso scolastico che ospita il liceo classico e il linguistico, è tutt'altro che risolto. Nonostante il fatto che a pochi metri di distanza le ruspe siano al lavoro per riqualificare l'area attraverso un progetto milionario che dovrà cambiare interamente volto alla zona.

